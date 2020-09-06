Неисправность в вышедшей из строя в январе третьей ступени «Союза» устранена

Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а», которая привела в январе к переносу пуска с космодрома Плесецк, устранена. Об этом сообщает ТАСС.

Проблемы были определены и ликвидированы ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс». устранил

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» должен был состояться 24 января с космодрома Плесецка. Его решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в электрооборудовании ракеты-носителя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

— Названа дата полета к МКС первого пилотируемого «Союза» в 2021 году

— В Роскосмосе рассказали о планах по ракете «Союз-2»