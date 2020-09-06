Неисправность в вышедшей из строя в январе третьей ступени «Союза» устранена
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Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а», которая привела в январе к переносу пуска с космодрома Плесецк, устранена. Об этом сообщает ТАСС.
Проблемы были определены и ликвидированы ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс». устранил
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» должен был состояться 24 января с космодрома Плесецка. Его решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в электрооборудовании ракеты-носителя.
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