К Земле летит астероид 2018 VP1, передает ТАСС.

По данным NASA, он подойдет на минимальное расстояние к Земле накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, 2 ноября.

Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь 1 шанс из 240 или 0,41%, отмечают специалисты.

2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов», чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

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