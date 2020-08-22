Изолированные из-за утечки воздуха космонавты на МКС рассказали о своем самочувствии

Экипаж Международной космической станции (МКС) Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, изолировавшиеся на три дня в двух российских модулях из-за утечки воздуха, рассказали, как чувствуют себя.

«Чувствуем себя отлично!», — написал Вагнер на своей странице во «ВКонтакте», уточнив, что экипаж обеспечен всем необходимым, и даже имеет возможность выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли.

Несмотря на утечку воздуха, поводов для беспокойств, по его словам, нет, так как она не значительно превышает допустимые требования и компенсируется средствами регенерации.

Также сообщается, что для гостя российского сегмента — американского космонавта Криса Кэссиди — подготовили спальное место в модуле «Поиск». «Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо», — написал Вагнер.

21 августа экипаж МКС перешел в российский сегмент, закрыв люки, из-за утечки воздуха. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.

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