Экипаж МКС изолируется в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) на три дня изолируется в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Роскосмос.
«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято совместно с американской стороной. Угроз экипажу нет.
Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.
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