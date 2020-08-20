Экипаж МКС изолируется в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) на три дня изолируется в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Роскосмос.

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято совместно с американской стороной. Угроз экипажу нет.

Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.

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