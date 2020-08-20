Эксперты ВОЗ не зафиксировали значительных мутаций коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не отмечает существенных мутаций в геноме коронавируса, которые свидетельствовали бы об ослаблении инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

«Мы в курсе о большом количестве вирологических документов и исследований, которые изучают возможные мутация вируса COVID-19 <...> На данный момент мы не видели значительных изменений в том, как вирус существует среди населения», — сказала Смолвуд.

Она добавила, что организация продолжает пристально изучать заболевание COVID-19, как в вопросе клинических проявлений, так и непосредственно ее вирусологический аспект.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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