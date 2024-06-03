Над Белгородской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

3 июня около 22:40 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) четыре украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области.

До этого российские средства ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

3 июня в 21:02 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Она продлилась 51 минуту.

В этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате сгорел грузовой автомобиль. Также украинский дрон атаковал «КамАЗ», который работал в поле в районе поселка Первомайского Шебекинского округа.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.