Еще один украинский дрон сбили в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Около 23.10 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, отметили в ведомстве.

30 мая украинский беспилотник атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в этот момент транспортное средство везло с работы домой сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия.

Из-за действий бойцов ВСУ травмы получили пять мужчин и четыре женщины. Одного из пострадавших спасти не удалось.

До этого Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал хутор Климовое, в результате взрыва полностью сгорел легковой автомобиль. Кроме этого, осколком было пробито колесо трактора.

Ранее «Газета.Ru» составила неформальную инструкцию по выживанию в Белгороде.