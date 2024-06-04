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Эль-Ниньо должен завершиться в этом году

В ООН заявили о завершении в этом году согревающего природного явления Эль-Ниньо

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Nic Bothma/Reuters

Известный своим тепловым воздействием природный феномен Эль-Ниньо в текущем году подходит к завершению. Об этом пишет ТАСС.

С большой вероятностью на его смену придет явление Ла-Нинья, которое оказывает охлаждающее воздействие на климат в различных регионах планеты, особенно в тропиках. Эту информацию приводит Всемирная метеорологическая организация (ВМО), организация ООН, ссылаясь на прогнозы центров долгосрочного прогнозирования.

Согласно данным ВМО, существует равная вероятность (50%) формирования в июне — августе 2024 года либо нейтральных условий, либо перехода к явлению Ла-Нинья. Специалисты оценивают вероятность возникновения Ла-Нинья в июле — сентябре на уровне 60%, а в августе — ноябре — на уровне 70%.

Ла-Нинья характеризуется значительным понижением температуры поверхности океана в центральной и восточной части экваториальной зоны Тихого океана, сопровождаемым изменениями в атмосферной циркуляции в тропиках, как пояснили в ВМО.

Последствия Ла-Нинья могут различаться в зависимости от интенсивности, продолжительности, времени года и взаимодействия с другими климатическими явлениями. Во многих регионах, особенно в тропиках, Ла-Нинья оказывает противоположное воздействие на климат по сравнению с Эль-Ниньо.

В организации также указали, что природные явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходят на фоне антропогенного изменения климата, что приводит к глобальному потеплению, увеличению экстремальных погодных условий и влиянию на осадки и температурные режимы.

Заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт подчеркнула, что завершение Эль-Ниньо не означает замедления долгосрочных изменений климата из-за парниковых газов, и высокие температуры поверхности океана будут продолжать играть ключевую роль. По ее словам, ожидается более экстремальная погода из-за дополнительного тепла и влаги в атмосфере.

По данным ВМО, последние девять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающее воздействие Ла-Нинья с 2020 по начало 2023 года. Пик текущего Эль-Ниньо пришелся на декабрь 2023 года и стал одним из пяти самых сильных за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

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