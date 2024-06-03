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Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Израилю

Хуситы сообщили об ударе баллистической ракетой по военной цели в Эйлате

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Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили баллистическую ракету по военной цели в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, пишет ТАСС.

«Вооруженные силы Йемена атаковали военную цель израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины баллистической ракетой «Палестина», — заявил он на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам.

Согласно заявлению Сариа, баллистическая ракета «Палестина» была впервые использована хуситами и ее характеристики пока неизвестны. Представитель группировки, поддерживаемой Ираном, утверждает, что ракета достигла своей цели.

В понедельник Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты над Красным морем. Противоракетная система «Хец» («Стрела») была задействована для перехвата. В связи с этим инцидентом впервые с 27 мая объявлена воздушная тревога в районе Эйлата. Информации о пострадавших нет.

После обострения ситуации в секторе Газа хуситы заявили о намерении совершать атаки на территорию Израиля и блокировать проход связанным с ним судам через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до прекращения операции в палестинском анклаве.

С начала ноября прошлого года они атаковали несколько гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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