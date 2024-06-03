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Бывший футболист «Ливерпуля» мог возглавить «Спартак»

«Спорт-Экспресс»: экс-игрок «Ливерпуля» Ривера мог возглавить «Спартак»

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Альберт Риера мог возглавить московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

С октября 2023 года Риера возглавляет французский «Бордо», который выступает в Лиге 2. До этого Ривера возглавлял словенские «Целе» и «Олимпию».

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Абаскаля, который тренировал команду с 2022 года. Причиной расторжения трудового соглашения стали неудовлетворительные результаты команды в Российской премьер-лиге.

После этого Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, а в Кубке России завершили выступление на стадии финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике». В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Абаскаль впервые высказался о своем увольнении из «Спартака».

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