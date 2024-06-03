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Лавров прибыл в Республику Конго

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Республику Конго

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Телеграм-канал Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, где проведет переговоры с ее руководством. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Республику Конго. В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны», — написала Захарова.

3 июня Лавров прилетел в столицу ГвинеиКонакри, с которой у него началась поездка по Африке.

23 мая глава российского МИД заявил о существенном росте товарооборота между Россией и африканскими странами в 2023 году. Он также обвинил Запад в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине — большинство африканских государств занимают нейтральную позицию и выступают за мирное урегулирование ситуации путем диалога.

В апреле Лавров съездил в турне по странам Латинской Америки.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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