ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса
Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктора Марию Нейра.
По данным Национальной статистической службы Великобритании, риск смерти пациента от COVID-19 при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%.
По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Она также отметила, что загрязнение воздуха является фактором риска при любом вирусном респираторном заболевании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сначала жар, потом диарея: как появляются симптомы COVID-19
— В Роспотребнадзоре заявили о старте испытаний вакцины от COVID-19 «Вектором»