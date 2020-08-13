Известный исследователь глобального потепления провалился в ледник

Известный швейцарско-американский гляциолог, специализирующийся на изменении климата, Конрад Штеффен погиб в Гренландии, провалившись в ледник. Об этом сообщают швейцарские СМИ. Штеффен погиб в возрасте 68 лет.

Ученый упал в глубокую трещину, заполненную водой, после того, как под ним провалился мост изо льда и снега. Произошло это неподалеку от исследовательской станции. Спасательные работы не привели к успеху, тело исследователя найдено не было. По словам Джейсона Бокса, климатолога, который находился вместе со Штеффеном, тело ученого находится на глубине восьми метров.



Штеффен был признанным специалистом в области изменения климата, он занимался этой темой более сорока лет, имел порядка 15 тыс. упоминаний в научных работах, был научным руководителем Швейцарского полярного института.