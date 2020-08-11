Российскую вакцину от коронавируса начнут производить в Бразилии

Бразильский штат Парана начнет производить российскую вакцину от коронавируса нового типа, сообщает портал G1.

Власти штата намерены подписать соглашение о производстве и распространении вакцины, указано в сообщении. Ожидается, что соглашение будет подписано губернатором штата Ратиньо Жуниором и послом России Сергеем Акоповым.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Вакцина получила название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот с 2021 года

— Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

— Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»