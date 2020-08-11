Российскую вакцину от коронавируса начнут производить в Бразилии
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Бразильский штат Парана начнет производить российскую вакцину от коронавируса нового типа, сообщает портал G1.
Власти штата намерены подписать соглашение о производстве и распространении вакцины, указано в сообщении. Ожидается, что соглашение будет подписано губернатором штата Ратиньо Жуниором и послом России Сергеем Акоповым.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Вакцина получила название «Спутник V».
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