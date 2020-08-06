Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, который будет хуже коронавируса, пишет РИА «Новости».

По словам Гейтса, в ближайшие десятилетия мир столкнется с изменением климата.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — написал бизнесмен.

Он добавил, что необходимо существенно снизить парниковые выбросы, чтобы предотвратить катастрофу. Для этого нужно привлечь науку и инновации к борьбе с экологическими проблемами.

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