Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»
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Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, который будет хуже коронавируса, пишет РИА «Новости».
По словам Гейтса, в ближайшие десятилетия мир столкнется с изменением климата.
«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — написал бизнесмен.
Он добавил, что необходимо существенно снизить парниковые выбросы, чтобы предотвратить катастрофу. Для этого нужно привлечь науку и инновации к борьбе с экологическими проблемами.
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