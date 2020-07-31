Российские ученые займутся изучением генезиса COVID-19
Профессор Научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что НТУ займется изучением процессов взаимодействия коронавируса с клетками организма. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что тестирование будет проводиться на генномодифицированных мышах с генами людей, благодаря чему протекание заболевания будет смоделировано как у человека.
Данное исследование может поспособствовать созданию прототипа профилактического препарата, который сможет препятствовать начальной фазе заражения вирусом.
В исследовательскую группу на данный момент входят семь человек. В дальнейшем к ним присоединятся студенты и аспиранты «Сириуса».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ученые назвали главную проблему при создании вакцины от коронавируса
— РАН и Нацакадемия США подписали соглашение об исследованиях по COVID