Российские ученые займутся изучением генезиса COVID-19

Профессор Научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что НТУ займется изучением процессов взаимодействия коронавируса с клетками организма. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что тестирование будет проводиться на генномодифицированных мышах с генами людей, благодаря чему протекание заболевания будет смоделировано как у человека.

Данное исследование может поспособствовать созданию прототипа профилактического препарата, который сможет препятствовать начальной фазе заражения вирусом.

В исследовательскую группу на данный момент входят семь человек. В дальнейшем к ним присоединятся студенты и аспиранты «Сириуса».

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