В Китае завершили второй этап испытаний вакцины от COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Китае успешно проведена вторая фаза испытаний на взрослых добровольцах вакцины от коронавируса. Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet.
Согласно полученным данным, вакцина показала свою безопасность для человека и вызвала иммунный ответ. В испытаниях вакцины приняли участие 603 человека.
Ранее специалисты Оксфордского университета в Великобритании заявили об успешном завершении первого этапа испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минздраве сообщили, что применение вакцины от COVID вне исследований пока невозможно
— В Кремле сообщили, что вакцина от COVID сначала будет доступна для самых нуждающихся
— В Оксфорде завершили первый этап испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах