Создаваемая вакцина от коронавируса не подойдет определенной группе людей

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что существует группа людей, которым нельзя будет внедрять в организм разрабатываемую вакцину от коронавируса, цитирует РИА «Новости».

По его словам, вакцина подойдет почти всем, за исключением людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Он отметил, что любая вакцина является стрессом для иммунной системы и может спровоцировать обострение хронического заболевания. Поэтому людям с хроническими заболеваниями иммунной системы заболеваниями нужно будет перед вакцинацией советоваться с врачом-иммунологом.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 406. В общей сложности в стране зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Общее число вылечившихся в России — 539 373, умерли — 12 123.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 406

— Песков надеется, что число заражений коронавирусом продолжит снижаться

— Собянин сообщил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей