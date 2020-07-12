Ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом теряют антитела

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого было установлено, что по прошествии времени у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией нового типа значительно уменьшается количество антител, из-за чего существует вероятность повторного заражения COVID-19, передает телеканал ZDF.

Как сообщает телеканал, снижение числа антител было зафиксировано после проведения анализов крови у первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января текущего года проходили курс лечения в мюнхенской клинике Швабинг.

По словам Клеменса Вендтнера, главного врача отделения инфекционных болезней этой клиники, специальный тест показал сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов. Специалист отметил, что результаты этого исследования указывают на то, что переболевшие COVID-19 могут снова заразиться.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 560 тыс. человек.

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