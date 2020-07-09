В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что министерство не имеет прямых данных о связи заболевания с бесплодием.

Министр уточнил, что, согласно отдельным публикациям, COVID-19 может спровоцировать появление возбудителей, которые вызывают «воспалительное заболевание».

Мурашко добавил, что врачи следят за развитием ситуации.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.

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