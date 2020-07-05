Трамп рассчитывает на появление вакцины в США раньше запланированных сроков

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на появление вакцины от коронавируса раньше запланированных сроков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в стране появятся решения по лечению и вакцина «задолго до конца».

Об этом американский лидер заявил, выступая с поздравительной речью по случаю Дня независимости США.

По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировано больше всего заражений COVID-19 по сравнению с остальным миром. Так, в стране выявлено более 2,83 миллиона случаев коронавиурса, умерли больше 129 тысяч человек.

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