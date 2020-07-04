С борта МКС сфотографирована ярчайшая за семь лет комета

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на МКС, сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE). Изображение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Вагнер отметил, что запечатлел самую яркую за последние 7 лет комету.

На фото также можно увидеть серебристые (мезосферные) облака, рассказал космонавт.

В ближайшие дни комету C/2020 F3 будет видно с Земли в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.