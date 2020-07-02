Ученые: дым от лесных пожаров в Сибири скоро достигнет Северного полюса

Дым от лесных лесных пожаров на севере Сибири вскоре достигнет Северного полюса. Об этом сообщил на своей странице в Twitter ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Коперникус (CAMS) Марк Паддингтон.

«Согласно прогнозам от 1 июля ... протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса», — написал Паддингтон.

Ученый напомнил о том, что первый перенос дыма от лесных пожаров через Северный полюс произошел в 2019 году из Канады.

В настоящее время лесные пожары зафиксированы на 1,8 млн га в труднодоступных районах Сибири: в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке.

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