Парад Победы в Москве засняли из космоса

Московский парад Победы заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Аппарат находился на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. На сделанном снимке видна Красная площадь во время мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад Победы начался в столице в 10.00 мск. В нем поучаствовали свыше 14 тыс. военных из 13 разных стран, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

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