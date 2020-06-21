Ученые подтвердили связь группы крови с тяжестью COVID-19

Связь группы крови с тяжестью протекания новой коронавирусной инфекции подтверждает исследование иранских ученых, сведения о котором опубликованы на портале MedRxiv.

Исследование показало, что чаще всего от COVID-19 умирают пациенты со второй группой крови. Среди людей с третьей и четвертой группами зафиксировано меньшее число летальных исходов, а наименее уязвимыми к заболеванию являются пациенты с первой группой крови, отмечают ученые.

Ранее о связи тяжести заболевания с группой крови заявляли китайские и американские ученые.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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