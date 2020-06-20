Врач предупредил о вреде стероидного препарата при легкой форме коронавируса

Лечить легкие формы проявление коронавирусной инфекции или проводить профилактику стероидном противовоспалительным препаратом дексаметазон может быть опасно для здоровья пациента. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Он отметил, что дексаметазон работает скорее с тяжелыми больными. Пока достоверно не известно, могут ли стероиды быть эффективны в более легких формах COVID-19.

«Там, скорее, все будет со знаком минус», — утверждает врач.

По его словам, стероидный препарат угнетает иммунную систему, а это может быть опасно при наличии начальных или легких симптомов инфекции. «Люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы», — уточнил Старобин.

Заключая он отметил, что уже постоянно принимающим стероидные препараты для лечения хронических болезней нельзя прекращать принимать лекарства.

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