Рабочие упали с 20 этажа на стройке в Самаре, двое из них не выжили

В Самаре рабочие не выжили, упав с высоты 20 этажа на стройке

В Самаре рабочие из-за сорвавшейся люльки упали с высоты на стройке и не выжили. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 15 января на стройке жилого комплекса. В ходе работ по остеклению двадцатого этажа оборвался несущий трос люльки, в которой находились трое рабочих. В результате падения с высоты двое из них не выжили. Третий остался жив, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ.

До этого двое мигрантов-рабочих упали с высоты на стройке в Москве, один из них не выжил. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Ранее рабочий выжил после падения с 32-го этажа на нижегородской стройке.