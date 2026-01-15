Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Рабочие упали с 20 этажа на стройке в Самаре, двое из них не выжили

В Самаре рабочие не выжили, упав с высоты 20 этажа на стройке
Прокуратура Самарской области

В Самаре рабочие из-за сорвавшейся люльки упали с высоты на стройке и не выжили. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 15 января на стройке жилого комплекса. В ходе работ по остеклению двадцатого этажа оборвался несущий трос люльки, в которой находились трое рабочих. В результате падения с высоты двое из них не выжили. Третий остался жив, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ.

До этого двое мигрантов-рабочих упали с высоты на стройке в Москве, один из них не выжил. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Ранее рабочий выжил после падения с 32-го этажа на нижегородской стройке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628999_rnd_9",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+