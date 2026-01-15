Размер шрифта
Лукашенко поручил сделать «боевой единичкой» каждый район в Белоруссии

Лукашенко: каждый район в Белоруссии должен стать боевой единичкой
Sergei Gapon/Reuters

Каждый район в Белоруссии должен стать «боевой единичкой», где будут созданы необходимые условия для жителей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, каждый район должен быть обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее услуги.

«Благо, что нет безработицы, но есть другая проблема: где-то не хватает людей. Но это мы привыкли по старинке: «Не хватает людей». Людей у нас хватает, только надо организовать так, как следует», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что каждый район нужно обеспечить всем необходимым, чтобы у людей была работа, зарплаты, магазины, школы, детские сады, а также система здравоохранения.

Президент напомнил, что подобная практика была распространена в советское время.

До этого Лукашенко в ходе приема в Минске заявил, что не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир» в новом году. Он отметил, что сегодня мир переживает непростое время. По словам белорусского лидера, нынешние неожиданные события сложно предугадать.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы.

