Юрист рассказал, в каком случае виновным в ДТП назначат пассажира, а не водителя

Юрист Воропаев: пассажира признают виновником ДТП, если он мешал рулить перед аварией
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд может определить виновником аварии автомобиля не только водителя, но и его пассажира, если тот во время движения пытался выхватить руль или каким-то образом мешал. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Такие ситуации бывают. Если пассажир хватается за руль и пытается маневрировать и при этом провоцирует ДТП, то его признают виновным в аварии. Это единичные ситуации, но за такое на пассажира возложат вину за происшествие, особенно если это связано с тяжкими последствиями», — рассказал Воропаев.

Юрист отметил, что автомобильные аварии, в которых виновным признают пассажиров, случаются крайне редко. В большинстве случаев виновниками становятся водители, поскольку они отвечают за посадку и высадку пассажиров и должны давать им соответствующее разрешение на управление транспортом.

До этого юрист рассказал, что наличие определенных обстоятельств, например признания вины или раскаяния фигуранта административного дела, может послужить основанием для смягчения наказания за выезд на встречную полосу движения.

Ранее адвокат рассказал, как снять с себя вину за ДТП на снежной трассе.

