В США назвали крысами тех, кто выводит средства из Ирана

Глава Минфина США сравнил вывод средств из Ирана с побегом крыс с корабля
Власти США следят за тем, как чиновники Ирана выводят капитал из страны на фоне продолжающихся с конца декабря массовых антиправительственных протестов. Об этом заявил в интервью Newsmax министр финансов Скотт Бессент.

«Мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся иранским руководством», — сказал чиновник.

Бессент утверждает, что эти средства поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и в Соединенных Штатах отслеживают движение этих средств, «будь то через банковскую систему или цифровые активы».

Министр подчеркнул, что иранским чиновникам не удастся сохранить деньги.

Израильский 14-й канал со ссылкой на источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщил, что за последние два дня из Исламской Республики вывели около $1,5 млрд. Деньги переводили не через банки, а в криптовалюте, и почти весь поток шел в сторону Дубая (ОАЭ). Отмечается, что среди участников этих операций — Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который вывел из страны порядка $328 млн.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности. Полицейские использовали слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Президент призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист Такер Карлсон допустил удары США по Ирану в ближайшее время.

