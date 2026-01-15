На Украине построят подземные детсады

В подконтрольной украинской стороне части Запорожья появятся подземные детские сады. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

«В Запорожье готовятся объявить тендер на строительство первых детских садов, размещенных под землей. Ожидается, что эти учреждения начнут работу до сентября 2026 года», — говорится в материале.

Проект рассматривается как пилотный не только для региона, но и для всей страны, пишет издание. Подчеркивается, что предусматривается совмещение полноценного дошкольного обучения с укрытием для воспитанников и сотрудников. Подземные сады будут спроектированы согласно всем требованиям безопасности.

Как уточняют журналисты, такие объекты будут функционировать как защитные сооружения во время воздушных тревог и возможных ракетных ударов. Формат подземного размещения позволяет минимизировать риски даже при сохранении высокой интенсивности угроз.

По данным властей, в будущем под землей планируют размещать медицинские учреждения, административные здания, а также электроподстанции.

Ранее Герасимов сообщил о наступлении в направлении города Запорожье.