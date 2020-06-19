Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предположение Немецкого центра исследования инфекций.

Ученые выяснили, что треть всех носителей коронавируса до 6 лет могут передавать болезнь другим. При этом дети склонны нарушать правила ношения защитных средств. Кроме того, они зачастую играют на полу и «пробуют на вкус» различные предметы. Ситуация еще осложняется тем, что дети часто болеют бессимптомно. Сочетание этих факторов натолкнуло исследователей на мнение, что дети являются самой опасной категорией распространителей COVID-19.

Если же ребенок заразился коронавирусом и стал носителем, то, вероятно, неизбежно заражение всех уязвимых к вирусу членов его семьи, полагает глава группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев.

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