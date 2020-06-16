Столетняя черепаха Диего спас свой вид от вымирания и получил свободу

Столетний самец галапагосской черепахи по кличке Диего отпущен на волю после того, как он спас от вымирания свой вид, написал министр окружающей среды Эквадора Пауло Проаньо Андраде в Twitter.

«Пятнадцать черепах Эспаньолы, включая Диего, возвращаются домой после десятилетий размножения в неволе и спасения своего вида», — написал министр.

Диего вылупился на галапагосском острове Эспаньола. После научная экспедиция привезла его в зоопарк города Сан-Диего, где черепаха прожила 30 лет. Чтобы спасти вымирающий вид, Диего вернули на Галапагосы, где он активно расширял популяцию.

По подсчетам, Диего стал отцом почти 800 черепахам, что составляет около 40% популяции.