Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.

Соответствующий комментарий он написал в Twitter под публикацией журналиста Эрика Бергера, который сослался на статью.

«Это нечто!» — написал Маск.

Он также добавил, что на создание кислородно-метанового двигателя Raptor его сподвигли успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям. Однако, как уточнил Маск, Raptor имеет больший импульс.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».