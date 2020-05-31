Между МКС и Dragon Crew открыли люк

Экипаж Международной космической станции открыл люк к космическому кораблю Crew Dragon. Трансляция происходящего ведется на сайте NASA.

В настоящее время установлен контакт между экипажем МКС и астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкен, находящимися на борту корабля.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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