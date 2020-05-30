Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от стартовавшей к МКС ракете
Первая ступень ракеты Falcon 9, которая стартовала к МКС, успешно отделилась. Трансляция запуска ведется на сайте NASA.
Так ракета стартовала с кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту — Дагом Херли и Бобом Бенкеном.
Первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.
Кроме того, вторая платформа Falcon 9 также успешно отделилась от космического корабля Crew Dragon.
Ранее ракета Falcon 9 успешно стартовала с Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Запуск Crew Dragon состоялся
— Трамп прибыл во Флориду для наблюдения за запуском Falcon 9 — Глава NASA: погода подходит для запуска Crew Dragon