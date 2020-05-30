Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от стартовавшей к МКС ракете

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая стартовала к МКС, успешно отделилась. Трансляция запуска ведется на сайте NASA.

Так ракета стартовала с кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту — Дагом Херли и Бобом Бенкеном.

Первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.

Кроме того, вторая платформа Falcon 9 также успешно отделилась от космического корабля Crew Dragon.

Ранее ракета Falcon 9 успешно стартовала с Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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