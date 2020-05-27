Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«После 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию», — сказал Рогозин.

Отмечается, что в проект войдут узловой и энергетический модули, которые планировалось отправить к МКС. В станцию войдут и другие части.

Ранее сообщалось, что модули должны были запустить к МКС. В конце 2019 года Рогозин объявил, что они станут основой для российской станции.

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