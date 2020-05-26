О подготовке к тестовому старту Crew Dragon рассказали в NASA

В NASA рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя программы коммерческих пилотируемых проетов Кэтрин Лойдерс.

Она отметила, что в понедельник, 25 мая, был проведен предполетный анализ.

Представитель NASA добавила, что подготовка к старту идет согласно графику.

Лойдерс подчеркнула, что все команды готовы к старту, а также рассказала, что прошедшее 22 мая испытание двигателей ракеты-носителя Falcon 9 также состоялась успешно.

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