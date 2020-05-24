19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК», — сказали в Центре.

Отмечается, что выздоровели 13 человек. Космонавтов среди заболевших нет.

В России выявлено почти 344 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3541 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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