В Роскосмосе определили дату полета следующего российского модуля на МКС
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский модуль «Наука» сможет отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».
Как уточнили в корпорации, запуск модуля может произойти на втором квартале 2021 года. «Однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения», — сказал представитель пресс-службы.
Изначально модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Запуск научного модуля МКС перенесли на 2019 год
— Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом