В Роскосмосе определили дату полета следующего российского модуля на МКС

Российский модуль «Наука» сможет отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Как уточнили в корпорации, запуск модуля может произойти на втором квартале 2021 года. «Однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения», — сказал представитель пресс-службы.

Изначально модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».

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