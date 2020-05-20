В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи

Вещи узников концлагеря Освенцим были найдены под дымоходом блока № 17. Как сообщает «Би-би-си», среди обнаруженные предметов – ножи, вилки, ножницы и инструменты. Они могли принадлежать заключенным с ремесленными навыками. Почему перечисленные предметы были спрятаны в одном месте, пока не известно.

Концлагерь Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева. В этих боях погибли от 234 до 350 советских солдат.