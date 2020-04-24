Ученые оценили влияние COVID-2019 на среднюю продолжительность жизни

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Ученые из Шотландии определили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 10 лет. Результаты их исследований опубликованы на ресурсе Wellcome Open Research.

Специалисты проанализировали сведения о коронавирусных пациентах в Италии и шкалу расчета сокращения жизни из-за болезней, которую сделала ВОЗ.

В результате, стало ясно, что мужчины, умиравшие от COVID-2019, теряли около 13 лет жизни, а женщины — 11 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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