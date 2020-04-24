Ученые оценили влияние COVID-2019 на среднюю продолжительность жизни
Ученые из Шотландии определили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 10 лет. Результаты их исследований опубликованы на ресурсе Wellcome Open Research.
Специалисты проанализировали сведения о коронавирусных пациентах в Италии и шкалу расчета сокращения жизни из-за болезней, которую сделала ВОЗ.
В результате, стало ясно, что мужчины, умиравшие от COVID-2019, теряли около 13 лет жизни, а женщины — 11 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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