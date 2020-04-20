Клинические испытания вакцины против коронавируса в РФ хотят начать в июне

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Российские специалисты готовы начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции с 1 июня. Об этом сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно его данным, весь комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая. Соответственно, медики смогут начать клинические испытания уже с 1 июня.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения страны заняться вопросом ускорения регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Также политик потребовал, чтобы ведомство занималась оперативным ввозом оборудования для производства препарата.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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