«Не скажу, что Вагнер Лав — легенда ЦСКА»: ветеран клуба сравнил бразильца с Акинфеевым

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не стал называть экс-игрока армейцев Вагнера Лава легендой клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не скажу, что легенда. Легенда, наверное, Акинфеев, который всю карьеру в клубе провел. Но, естественно, Вагнер Лав, играл всегда с настроением, футбольный путь его был очень ярким. Его карьера в ЦСКА сложилась», — сказал Масалитин.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА (https://www.gazeta.ru/tags/organization/uefa.shtml).

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

24 марта футболист объявил, что 28 марта проведет свой последний официальный матч, после чего станет помощником главного тренера «Ретро».



Ранее представитель Вагнера Лава допустил, что бразилец будет работать в ЦСКА.