Глава лаборатории в Ухане заявил о невозможности искусственно создать коронавирус

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Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества нет ресурсов для искусственного создания вируса, который бы по характеристикам был схож с коронавирусной инфекцией нового типа, цитирует ТАСС .

Он утверждает, что нет никаких свидетельств искусственного синтезирования такого вируса. По его словам, некоторые специалисты действительно говорят, что COVID-19 был создан извне, однако «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — добавил Чжимин.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 млн человек, выздоровели более 600 тыс. пациентов, умерли — 160 784

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