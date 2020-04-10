Роспотребнадзор разрабатывает три вакцины от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила телеканалу «Россия 24», что ведомство готовит к выпуску три вакцины от коронавируса.

«Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — сказала Попова.

Она добавила, что сначала ведомство рассматривало 25-27 лекарств, но от большинства вариантов пришлось отказаться.

В России коронавирусом заразились 11 917, скончались 94 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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