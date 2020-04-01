Российские ученые нашли способ уничтожить COVID-19

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Ученые из московского инновационного центра «Сколково» нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, что может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2, сообщают «Известия».

Специалисты утверждают, что таким оружием является обработанная холодной плазмой вода, которой дали название «Мегнарил».

По словам ученых, в результате определенных химических процессов в жидкости образуются «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Данные вещества разрушают клетки вирусов.

Использовать такую воду можно как для обработки масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе, рассказали ученые. Жидкость безопасна для человека и довольно дешевая в производстве — около 100 руб. за тысячу литров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.