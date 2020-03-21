Роспотребнадзор передал тест-системы для определения коронавируса в 13 стран
Роспотребнадзор отправил тест-системы для проведения свыше 100 тысяч исследований на коронавирус 13 странам, в том числе в странам-членам ЕАЭС, СНГ, Ирану, Монголии и КНДР. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что тест-системы также будут поставлены в Египет, Сербию и Венесуэлу.
По данным ведомства, благодаря российским средствам диагностики были выявлены первые случаи заражения COVID-19 в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.
«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире», — уточняется на сайте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.
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