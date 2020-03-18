Вирусологи МГУ пообещали вакцину от коронавируса через три месяца

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Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

На данный момент ученые уже сумели получить частицы незаразного для человека вируса растений, который при взаимодействии с белками нового коронавируса становится похожим на патоген, заявили на кафедре. Там заверили, что вакцина на основе такого метода будет дешевой и простой в разработке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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