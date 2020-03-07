NASA планирует купить дополнительные места на российском «Союзе»

В NASA рассказали о планах на покупку дополнительных мест для астронавтов на российском корабле «Союз». Об этом сообщил представитель ведомства Дэниел Хуотт.

Он отметил, что конечного решения по данному вопросу пока нет.

Уточняется, что данная мера обсуждается с целью доставки астронавтов на борт Международной космической станции (МКС).

Также ранее глава NASA Дуглас Ловерро рассказал, что с российской стороной ведутся переговоры по данному вопросу.

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